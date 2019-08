La Val Bidente per un progetto futuro di turismo rurale: se ne parla al Meeting

Al Meeting di Rimini venerdì mattina, alle 11.30, si terrà l'incontro "Agricoltura e Turismo: binomio vincente per le aree interne" nello Stand Istituzionale della Regione Emilia-Romagna. Si parlerà della nuova filiera agricoltura-turismo-cultura-ambiente che, in Val Bidente, trova terreno fertile per plasmare in chiave eco-sostenibile, l'offerta territoriale delle "destinazioni rurali" bidentine.

"Oggi - sottolinea Fausto Faggioli, promotore dell'incontro e presidente Earth Academy, Rete europea per la cooperazione e lo scambio delle buone prassi - la Ruralità rappresenta un prodotto con molte opportunità di crescita che gli derivano dalla sua capacità di rispondere e premiare le aree meno massificate e più attente ai valori della natura, cultura, enogastronomia, etica e sostenibilità." Non è il singolo elemento di richiamo quindi che connota una "destinazione rurale", ma è l'equilibrio che si crea tra gli elementi fisici ed immateriali, a far nascere una particolare atmosfera. Quell'atmosfera che fa assumere alla "destinazione" connotati molto estesi e arriva a comprendere tutto quello che esiste sul quel territorio, grazie alle persone che ci vivono.

"Sempre più i viaggiatori necessitano di un coinvolgimento emotivo, - rileva Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna - desiderano sentirsi in empatia con chi li ospita e sono propensi soprattutto a conoscere a fondo l'identità di un territorio. Più che vederlo o esserne semplicemente spettatori, vogliono viverlo in modo diretto e trasparente, vogliono assaporarne la genuinità che solo nel nostro territorio è tanto schietta e vera." "La chiave del successo per il futuro - conclude Bruno Biserni, presidente GAL L'Altra Romagna - è quella di proporre un Territorio vivo, dinamico, che produce il racconto di se stesso e quindi la propria qualità di vita, partendo da tutti gli elementi che lo compongono. Per realizzare questo è necessario un programma condiviso che abbia l'obiettivo di destagionalizzare l'offerta turistica che stiamo supportando con l'efficienza di un'innovazione tecnologica al passo con i tempi, ai fini di rendere attrattori per il turista, i centri storici, i borghi, i prodotti tipici".

All'incontro parteciperanno Luca Maestripieri, direttore Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; il ministero Affari Esteri Hiroko Kudo, professoressa Faculty of Law, Chuo University Tokyo Japan; Ilia Varo, presidente Gal Valli Marecchia e Conca Bruno Biserni, presidente Gal L'Altra Romagna; Mauro Pazzaglia, direttore GAL L'Altra Romagna (FC); Tiberio Rabboni, presidente GAL Appennino Bolognese; Andrea Babbi, presidente Fondazione ITS Turismo e Benessere Emilia-Romagna; Alberto Casoria, presidente Assogal Puglia e Gal Meridaunia (FG); Stefano Berlini, progetto "Salute, Bene Comune"; il sindaco di Civitella Milandri; Liviana Zanetti, assessore Turismo Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC); Armando Di Ruzza, direzione Veronafiere; e Atos Mazzoni, consigliere UNPLI Emilia-Romagna. Conclusioni affidate a Simona Caselli, assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna. Coordina Fausto Faggioli.