Al negozio alimentare debutta la cucina a km0: cappelletti, tortelli e sughi come fatti in casa

Un laboratorio per la produzione di pasta fresca e sughi pronti, che impiegherà solo le migliori materie prime del territorio, trattate con cura e attenzione come solo a casa si fa. La novità porta la firma di Matteini, il negozio di alimentari di Forlimpopoli lungo la via Emilia a pochi passi dal centro storico. Il laboratorio si dedicherà alla produzione di tutti i tipi di pasta fresca all’uovo: cappelletti con Parmigiano Reggiano di trenta mesi, cappelletti di carne, tagliatelle, tortelli alle erbe e strozzapreti secondo la grande tradizione romagnola. Saranno confezionati anche i condimenti e i sughi, senza conservanti, con proposte che vanno dal classico ragù a specialità regionali o più creative.

La novità, viene spiegato, deriva "dall’esigenza che nasce dal bisogno di soddisfare la crescente richiesta di prodotti artigianali di grande qualità che rappresenta il segno distintivo del punto vendita da 50 anni". In occasione del Natale, la famiglia Matteini vuole allietare i suoi clienti e far conoscere la buona cucina del suo laboratorio con una promozione dedicata alle feste. Sabato saranno offerti assaggi di pasta fresca appena preparata, subito da provare ed uno sconto del 20 % sull’acquisto. A chi farà la spesa, sarà consegnato un buono da utilizzare la settimana successiva per l’acquisto di pasta fresca abbattuta, firmata Matteini.