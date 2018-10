Lamborghini a Salotto Blu: "La creatività romagnola non ha eguali al mondo"

E' Tonino Lamborghini, unico figlio di Ferruccio, fondatore della celebre casa automobilistica, oggi presente nel mercato globale con le proprie aziende alberghiere e del fashion, il nuovo ospite di "Salotto Blu", la trasmissione condotta su VideoRegione da Mario Russomanno. Lamborghini ha spiegato le caratteristiche imprenditoriali romagnole: "Qui ci sono capacità aziendali fuori dal comune unite a un gusto per la vita, per il bello e per il sorriso che tutti ci invidiano. Dobbiamo essere ottimisti, nelle capitali del mondo l'Italia, e l'Emilia Romagna in particolare, sono profondamente stimate. Nel corso della trasmissione che andrà in onda mercoledì alle 23 e 15 Lamborghini ha anche affettuosamente "raccontato" la figlia Elettra, star internazionale della musica e dell'intrattenimento.