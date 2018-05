"Lavoratori Coop da oltre 4 anni senza contratto": volantinaggio dei sindacati

Previsto un volantinaggio di Filcams Cgil, Fisascati Cisl e Uiltucs Uil fuori i supermercati Coop per "informare i cittadini della situazione in cui versano le lavoratrici e i lavoratori della cooperazione". "Le cooperative di consumo vogliono ridurre il salario e i diritti dei lavoratori - attaccano i sindacati -. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione ragionevole per il rinnovo del Contratto Nazionale e gli scioperi fatti a sostegno della giusta causa, le imprese hanno impedito ogni positiva soluzione. Siamo consapevoli del complesso contesto economico e sociale ma chi vive della sola retribuzione ha necessità dell’aumento salariale".