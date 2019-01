Lavoro, la gestione aziendale al centro di un appuntamento formativo

Confartigianato Forlì, in collaborazione con Jump Group, organizza un appuntamento formativo gratuito. Nella sala corsi dell’Associazione in viale Oriani 1, a Forlì, giovedì alle 17, il consulente finanziario Riccardo Minghetti terrà un approfondimento sulla gestione aziendale. Un appuntamento per conoscere meglio cosa implica l’adozione di un sistema di controllo per la gestione efficace del proprio lavoro. Pensata soprattutto per le realtà imprenditoriali che erogano servizi e per i consulenti, l’esposizione è comunque aperta a tutti coloro che vorranno approcciarsi al metodo proposto da Minghetti.

Il corso si inserisce fra gli appuntamenti formativi proposti da aziende associate, con la collaborazione di Confartigianato Forlì, rivolti alle imprese del forlivese, per favorire la diffusione di strumenti che sostengano l’economia locale. Il prossimo appuntamento, sempre nella sede di Confartigianato Forlì, si terrà il 5 febbraio alle 18 sulla sicurezza informatica e il nuovo regolamento europeo sulla privacy. Come chiariscono i vertici dell’associazione "le imprese stanno facendo rete, consapevoli che la vitalità dell'intero sistema produttivo locale è indispensabile per il rilancio del comprensorio, in vista della auspicata ripresa".