Lavoro: si cercano autisti addetti alla raccolta porta a porta per Forlì

Quanta SpA, società italiana che opera nei servizi per le risorse umane, dopo aver gestito nei mesi scorsi, la selezione e l’inserimento di numerose figure professionali, come addetti alla distribuzione, addetti alla raccolta, autisti e impiegati di back office, è ora alla ricerca di autisti con la patente C e il CQC. Dettagli del profilo ricercato. I candidati dovranno essere in possesso delle patenti idonee (C - e CQC); dovranno aver maturato un’esperienza nella guida di mezzi per trasporto di materiali, conoscere il territorio della provincia di Forlì ed essere disponibili al lavoro su turni. Rappresentano requisiti preferenziali il possesso di patente E, l’esperienza come autista nella raccolta porta a porta, il domicilio in provincia di Forlì. Come candidarsi. È possibile inviare la propria candidatura entro il 14 gennaio esclusivamente online attraverso la sezione "Trova Lavoro" del portale Quanta, selezionando la posizione “Autisti addetti alle raccolte ed attività accessorie”. Il colloquio selettivo sarà effettuato solo ai candidati in possesso dei requisiti richiesti. Ulteriori dettagli sono disponibili su www.quanta.com/trova-lavoro