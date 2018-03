Lavoro, rinnovato il contratto alla Carpigiani: tra le novità spiccano i premi

I lavoratori dello stabilimento Carpigiani di Forlì hanno approvato martedì a larga maggioranza l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, sottoscritto dalla Fiom-Cgil, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalla direzione aziendale.

Carpigiani Group è un’azienda specializzata nella produzione delle macchine da gelato, che a Forlì ha uno stabilimento che occupa quasi 40 dipendenti, in crescita sia in termini di volumi produttivi che di occupati.

"Il contratto ha durata triennale (2018-2020) e ribadisce alcuni punti già consolidati nel preesistente contratto, per quanto riguarda la formazione professionale, gli inquadramenti e il piano occupazionale, confermando ad esempio il limite di 24 mesi come durata massima per l’utilizzo di contratti a tempo determinato e di somministrazione - spiegano Giovanni Cotugno e Viola Malandra di Fiom Cgil -. Inoltre il contratto inserisce elementi economici fortemente migliorativi a fronte di un sostanziale invariabilità delle condizioni della prestazione lavorativa".

"In questo senso, viene introdotto per il triennio un premio del valore complessivo minimo di 3751 euro, di cui 1204 euro per il 2018, 1267 euro per il 2019 e 1280 euro per il 2020 - viene aggiunto -. Di questi, una parte è legata a indicatori di produttività e di qualità precedentemente individuati, un'altra invece rappresenta un aumento fisso strutturale del premio di flessibilità (50 euro per il 2018 e 100 euro per il 2019 e il 2020, per un valore complessivo di tale premio che arriva a 1600 euro); una terza parte è costituita da un aumento significativo dell'indennità di mensa, che passa da 4 a 5,29 euro per ogni giorno di presenza. Infine, il contratto include un impegno volto a migliorare nel più breve tempo possibile la salubrità degli ambienti di lavoro, attraverso la risoluzione dei problemi di microclima, con particolare attenzione al caldo durante i mesi estivi".

"Come Fiom-Cgil e come delegati sindacali di fabbrica riteniamo importante la firma di un accordo che innanzitutto riconferma una pratica e una storia di positive relazioni sindacali e che afferma, anche in questo territorio, un modello di confronto fondato sul reciproco rispetto, e sulla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori", concludono i sindacalisti.