Le aziende familiari dell'Emilia-Romagna tra continuità e crescita

In bilico tra passato e futuro, le imprese familiari dell’Emilia Romagna si trovano a dover affrontare sfide importanti come il passaggio generazionale, l’internazionalizzazione e la crescita. Sono questi alcuni dei temi emersi giovedì, durante la presentazione del nono osservatorio Aub (Associazione Italiana delle Aziende Familiari, UniCredit e Università Bocconi) organizzata da Cordusio, società di Weath Management del Gruppo UniCredit. Stefano Schrievers, responsabile della sede Centro Nord di Cordusio, ha introdotto l’evento dedicato all’imprenditoria dell’Emilia Romagna che oggi conta 1.876 imprese con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro, pari al 12,1% di quelle presenti in Italia, di cui 1.194 sono di tipo familiare (il 63,6%) per un fatturato complessivo di circa 79 miliardi di euro e 230 mila dipendenti.

La ricerca è stata presentata nel dettaglio dal professor Guido Corbetta, professore ordinario di Strategia Aziendale all'Università Bocconi, che ha subito messo in evidenza come un buon numero di aziende familiari dell’Emilia-Romagna dovrà affrontare nei prossimi anni processi di passaggio generazionale: i leader ultra 70enni sono il 29% (contro il 24,3% della media nazionale), e mostrano performance reddituali inferiori rispetto ai leader più giovani soprattutto nelle aziende di minori dimensioni. Così come c’è una presenza dominante (68%) di aziende familiari “adulte” e “longeve” (con oltre 25 anni di età). E’ da segnalare che la maggioranza delle familiari dell’Emilia-Romagna (61%) è in seconda generazione ed oltre (un dato in linea con la media nazionale).

Si riscontra che la leadership è di tipo familiare, ma l’inserimento di competenze esterne e l’adozione di modelli di governo più strutturati apportano benefici nelle aziende più grandi. Nelle aziende familiari dell’Emilia-Romagna i componenti della famiglia sono molto presenti nelle posizioni di governo. I modelli con una leadership totalmente familiare sono diffusi nel 76% delle aziende ed i consigli d'amministrazione costituiti da soli familiari sono il 45% (dati, in entrambi i casi, in linea con la media nazionale). Nelle aziende di maggiori dimensioni (con fatturato superiore a 50 milioni euro) si riscontrano significativi benefici a seguito dell’inserimento di manager e consiglieri non familiari in azienda. Di converso, le aziende con una governance tutta familiare performano meglio quando sono di minori dimensioni. La ricerca evidenzia che il modello di leadership meno strutturato, quello dell’amministratore unico è meno diffuso rispetto al resto del Paese (19% vs 27% della media nazionale). Mentre l’adozione di modelli di governo più strutturati (quale la leadership collegiale) apporta maggiori benefici tra le aziende di maggiori dimensioni.

Per quanto riguarda il tema ‘internazionalizzazione’ le aziende familiari dell’Emilia-Romagna con maggiore redditività hanno saputo cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri: il 33% ha partecipazioni dirette all’estero, una percentuale superiore sia a quella delle non familiari (24%) che alla media nazionale delle aziende familiari (29%). Gli investimenti diretti esteri (Ide) si concentrano in Europa (36%), anche se in misura inferiore rispetto alla media nazionale (40%), mentre il secondo continente più rappresentato è quello asiatico (18%, contro il 14% della media nazionale). L’apertura verso i non familiari (sia al vertice dell’azienda che nel consiglio d'amministrazione) è stata un driver importante per le aziende dell’Emilia-Romagna: nelle aziende con Ide il 61% ha un consiglio d'amministrazione aperto verso i non familiari (e il 31% ha un leader non familiare), mentre nelle aziende non presenti all’estero con Ide il 38% ha un consiglio d'amministrazione aperto (e il 20% un leader non familiare).

Si rileva inoltre che le aziende familiari dell’Emilia-Romagna si affacciano ancora timidamente sul mercato dell’M&A” (fusioni e acquisizioni). Presentano ancora una ridotta propensione verso operazioni di acquisizione: solo il 6% delle aziende ha effettuato almeno un’acquisizione nel periodo 2000 – 2015. In tema di performance infine si evidenzia che le aziende familiari dell’Emilia-Romagna crescono e guadagnano più delle altre aziende non familiari. Nel periodo di osservazione (2007-16), le prime infatti sono cresciute più delle seconde (crescita cumulata del 45% vs 39%). Inoltre hanno mostrato tassi di redditività operativa e del capitale netto più elevati rispetto alle aziende non familiari della Regione. Le aziende familiari dell’Emilia-Romagna, infine, hanno una maggiore capacità di ripagare il debito rispetto alla media delle non familiari della Regione, oltre che un livello di indebitamento più basso.