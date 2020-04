Le parole contano: un podcast a due voci contro l'isolamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Due amiche, due voci, un’idea. Nasce così Le parole Contano, un podcast che ogni giorno offre qualche minuto di leggerezza a tutti coloro che sono chiusi in casa, ma soprattutto a chi sta dedicando la loro vita per curare e proteggere chi sta male. “Cosa possiamo fare noi per aiutare?” Alessandra Catania e Laura Sciancalepore lavorano nel mondo della comunicazione da oltre venti anni. Usano la loro voce per registrare spot radiofonici, per le audio letture a teatro che aiutano chi non vede, per registrare contenuti educativi oppure semplicemente podcast per il settore turistico. La risposta è stata quasi immediata: leggere. Poesie, piccoli brani, testi tratti da libri conosciuti oppure di autori che hanno emozionato. Ogni giorno Laura ed Alessandra mettono le loro voci a disposizione, leggendo e registrando le puntate del podcast che in pochi giorni ha raggiunto quasi 200 download. Nessun intento editoriale e nessun piano.

Ognuna di loro sceglie i brani a secondo del proprio gusto ma sempre con un solo obiettivo: offrire qualche minuto di piacevolezza, consentire alla mente di chi ascolta di viaggiare, far riscoprire la bellezza delle parole. Il titolo del Podcast, Le parole contano, vuole essere un invito: ad ascoltare, a capire, ad apprezzare le parole e la loro potenza. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente su Spreaker ma anche sulle principali piattaforme. https://www.spreaker.com/show/le-parole-contano Le Autrici Laura Sciancalepore Classe 1969, per quasi venti anni, a partire dal 1990, ho lavorato a Radio Zero di Ravenna come conduttrice e realizzatrice di programmi musicali e d’informazione, spot pubblicitari e rubriche varie, fino quasi alla chiusura dell’emittente, nel 2008. Dal 2003 lavoro come speaker per spot pubblicitari, voice over, documentari, audiolibri, e-learning, segreterie telefoniche, etc. Laurea magistrale in Lettere moderne nel 2014, e dall’estate 2017, collaboro con Il Centro Diego fabbri di Forlì in qualità di lettrice di audiodescrizioni per ipovedenti e non vedenti di spettacoli teatrali, lettrice per reading pubblici, esecutrice laboratori teatrali scolastici e letture in classe. That’s all, folks! Alessandra Catania Laureata in Relazioni Internazionali a Firenze. Un breve passaggio in azienda, ma solo perché serviva qualcuno che sapesse qualche lingua, e poi rapita dal caldo abbraccio della comunicazione e della tecnologia. Dal 2001 libera professionista come copy writer, redattrice di testi professionali, social media manager e ufficio stampa. Aiuto le aziende a raccontarsi e a trovare i giusti contenuti per proporre i loro prodotti e servizi. Autrice di un podcast dedicato alla Romagna, Romagna Amore mio e della sua versione inglese, Romagna with my eyes.