Legge di Bilancio 2018, le principali novità: focus con Cna in un incontro

La manovra di bilancio per il 2018 conferma le attese in merito agli aiuti agli investimenti e al sostegno all’innovazione relativamente al Piano Impresa 4.0 e con altri provvedimenti chiaramente proiettati in chiave di sviluppo ma, come ogni anno, lascia spazio anche a qualche “disattenzione”. Per approfondirne gli aspetti salienti che più da vicino toccano le imprese e i cittadini, Cna Forlì-Cesena ha organizzato un apposito incontro che si terrà giovedì, alle 20.30 nella Sala Europa della Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro, 2.

Il programma prevede una introduzione di Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena, cui seguiranno due interventi tecnici a cura di Maurizio Zoli, responsabile del Servizio Fiscale e Marco Roncoroni, responsabile del Servizio Paghe dell’Associazione. Tra gli argomenti, centrali saranno quelli relativi alle proroghe per il super e iper ammortamento e per il credito d’imposta riconosciuto alle attività tese ad acquisire o consolidare le conoscenze nel campo delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e quelli in materia di lavoro, come ad esempio gli incentivi strutturali per favorire una occupazione giovanile stabile.

"L’incontro è aperto al pubblico e pertanto anche i cittadini potranno partecipare ed assumere tutte le informazioni relative agli aspetti di diretta pertinenza; tra questi possiamo ricordare il bonus verde, la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, quella a tutto il 2018 per interventi di efficienza energetica e la novità rappresentata dal riconoscimento della figura del “caregiver”, con fondo di 20 milioni di euro per ciascun anno fino al 2020 - illustrano da Cna -. Al fine di meglio rispondere alle esigenze dei partecipanti, è previsto un momento di interlocuzione con i relatori, disponibili a fornire ogni delucidazione e chiarimento".