Legge di Stabilità: se ne parla in un convegno promosso da Confartigianato

Quali sono le novità fiscali più importanti per le micro e piccole imprese introdotte con la nuova legge di Bilancio? L’associazione forlivese organizza un approfondimento, gratuito e aperto a tutti, venerdì alle 17.30 nella sede di Confartigianato Forlì in viale Oriani 1, per conoscere i contenuti del provvedimento e quali delle richieste formulate dalla Confederazione siano state accolte. Il direttore delle politiche fiscali di Confartigianato nazionale Andrea Trevisani illustrerà i principali punti della legge, in vigore dal primo gennaio.

I lavori saranno introdotti dal presidente di Confartigianato Luca Morigi, che spiega le motivazioni dell’iniziativa, "il relatore è l’interlocutore per la Confederazione nelle sedi istituzionali deputate, profondo conoscitore della materia, ha portato avanti le battaglie di Confartigianato riuscendo a ottenere un importante risultato per favorire l’occupazione giovanile, con un pacchetto di incentivi mirati a favorire la formazione dei giovani e a ridurre il costo del lavoro per le aziende che li assumono. È per noi motivo di orgoglio poter ascoltare da lui quali siano i provvedimenti adottati e le ricadute per il sistema imprenditoriale. Il relatore, al termine dell’intervento risponderà anche ai quesiti del pubblico, un’occasione per chiarire dubbi e perplessità".

Conclude Morigi: "I segnali di ripresa ci sono, il tessuto imprenditoriale locale è in fermento, come dimostrano le numerose domande presentate dai nostri associati attraverso l’ufficio credito dell’Associazione, per ottenere i voucher digitalizzazione, il contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di voucher alle imprese, messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo per l’ammodernamento tecnologico. Gli imprenditori sono pronti a raccogliere le prossime sfide e Confartigianato è con loro".