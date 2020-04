Electrolux esorta alla ripartenza: "Bisogna salvaguardare le famiglie"

Electrolux si prepara a riaprire i suoi stabilimenti in Italia, compreso quello di Forlì. La dirigenza ha chiesto alle autorità italiane di consentire una prudente ripartenza della produzione di elettrodomestici nel paese, come misura per salvaguardare le necessità primarie delle famiglie e migliaia di posti di lavoro. In Italia Electrolux ha cinque stabilimenti produttivi e 4.600 dipendenti, che rappresentano circa un quarto del suo volume produttivo europeo. I siti produttivi sono chiusi dal 23 marzo. "I negozi italiani di rivendita di elettrodomestici stanno ora riaprendo ed Electrolux ha bisogno in parallelo di ripartire con la produzione, anche se a un ritmo ridotto, per mantenere una competitività a lungo termine di questi siti e proteggere gli investimenti fatti nel paese", viene evidenziato da Jonas Samuelson, presidente e Ceo di Electrolux.

"La società si prepara alla riapertura ed è essenziale che noi nell’industria dell’elettrodomestico – con la più grande attenzione verso la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti – riprendiamo gradualmente la produzione - prosegue Samuelson -. Si tratta della sostenibilità delle nostre attività in Italia e di rispospondere alle esigenze fondamentali dei consumatori. Gli elettrodomestici e il servizio di assistenza sono essenziali per i consumatori che sono attualmente per la maggior parte a casa e stanno quindi utilizzando gli elettrodomestici più che mai per conservare il cibo e cucinare, per lavare i propri capi e assicurare una qualità dell’aria salutare nelle proprie case. Con la riapertura dei negozi di elettrodomestici e attraverso i canali online abbiamo la possibilità di rispondere alla domanda del consumatore, ma abbiamo altresì bisogno di assicurare la fornitura di prodotti".

Electrolux, fin dall’inizio dell’epidemia Covid-19 ha intrapreso importanti misure per assicurare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti come la misurazione della temperatura corporea all’entrata di ogni stabilimento e l’uso obbligatorio di mascherine protettive. L’azienda è anche impegnata nel coinvolgere i rappresentati sindacali in Italia al fine di raggiungere un accordo su un protocollo di sicurezza dettagliato per rafforzare ulteriormente quello emanato dal Governo il 14 marzo. "Si tratta del futuro delle nostre attività in Italia. Sono fiducioso che attraverso queste misure possiamo assicurare un ambiente di lavoro sicuro per i nostri dipendenti salvaguardando al tempo stesso la continuità del business", dichiara Ernesto Ferrario, presidente e amministratore delegato di Electrolux Italia.