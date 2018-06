Sma di via Venturini, arrivano le lettere di trasferimento: "Oltre al danno, la beffa"

"Dopo il danno la beffa". Per alcuni degli otto dipendenti del supermercato "Sma" di via Venturini sono arrivate delle lettere di trasferimento nel nord delle Marche. E' quanto rendono noto Raffaele Batani, Matteo Fabbri e Annalisa Pantera, rispettivamente rappresentanti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. "Dopo neanche 20 giorni dall’ultimo incontro con la direzione di Sma in merito alla posizione degli 8 lavoratori del negozio che aspettano le loro retribuzioni e un piano di riapertura di quel locale ormai chiuso da più di un anno, alcuni dipendenti stanno ricevendo in questi giorni lettere di trasferimento in altre sedi lavorative, nello specifico a Pesaro, in quanto l’azienda dichiara che la sede lavorativa più vicina nella quale possono essere ricollocati tali lavoratori sia quella", informano i sindacalisti.

Il tutto, sottolineano, "senza previo confronto con le organizzazioni sindacali. Riteniamo che l’atteggiamento di Sma nei confronti di questi lavoratori e delle loro famiglie sia riprovevole. Seppur più volte Sma avesse dichiarato e sottoscritto, anche nelle sedi Istituzionali, impegni in merito alla garanzia di tutte le spettanze arretrate non percepite, ai contributi e alla riapertura del locale ad oggi ancora chiuso, vediamo invece dare di colpo il ben servito ai lavoratori che dal primo luglio saranno trasferiti a più di 80 chilometri".

Per Batani, Fabbri e Pantera, "sono venute a mancare, così facendo, le corrette relazioni sindacali di confronto e informazione e le più basilari regole di rispetto contrattuale ed etico nei confronti delle organizzazioni sindacali e, soprattutto, dei lavoratori". I sindacalisti annunciano "che da subito ci attiveremo con iniziative sul territorio per informare tutta la cittadinanza di come si sta comportando Sma e richiedendo l’intervento di tutte le istituzioni per risolvere la grave situazione in cui si vengono a trovare, loro malgrado e per scelte non loro, gli otto lavoratori i quali dal canto loro, fino a quando il punto vendita di Via Venturini è rimasto aperto, si sono prodigati in tutte le maniere perché l’attività potesse proseguire".