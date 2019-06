Studio legale forlivese inserito tra gli "Studi legali dell'anno 2019"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Lo Studio Legale Commerciale Ranieri-Mengozzi-Tallarico di Forlì è stato inserito nella classifica dei 351 migliori studi legali d'Italia per l’anno 2019 redatta per il Sole 24Ore da Statista, società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati. Il prestigioso quotidiano ha effettuato per la prima volta in Italia la rilevazione degli studi legali attivi a livello nazionale sulla base delle segnalazioni da parte di altri avvocati, giuristi d’impresa e clienti. Spiega una nota dello studio legale: "Quello dei professionisti Ranieri, Mengozzi e Tallarico è stato l’unico studio legale non solo di Forlì ma di tutta la Romagna ad essere inserito nella classifica. Lo Studio Legale Commerciale “RANIERI - MENGOZZI” nasce in Forlì nell’anno 2012 dalla aggregazione professionale tra l’Avv. Raffaele Ranieri, professionista che da anni si occupa di diritto commerciale e diritto bancario, e Riccardo Mengozzi, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché con Raffaello Mengozzi, consulente del lavoro. Da Maggio 2016, al team “RANIERI - MENGOZZI” si è unito l’Avv. Giuseppe Tallarico, specialista nel diritto amministrativo e delle esecuzioni civili, dando vita ad una più ampia sinergia".

Completano il team l'Avv. Lisa Fresolone, specializzata in diritto del lavoro e della previdenza, l'Avv. Irene D'Agata, specializzata in diritto di famiglia e tutela aquiliana, l'Avv. Enrico Pontieri, specializzato in diritto penale e diritto tributario, l'Avv. Fabrizio Bellavista, specializzato in diritto penale commerciale e l'Avv. Adriano Sponzilli, specializzato in diritto industriale.