"Local web marketing", farsi trovare con Google Maps: un incontro per gli imprenditori

Confartigianato di Forlì, in collaborazione con l’azienda associata Logicamente Srl, promuove un approfondimento sul tema del “local web marketing”, giovedì alle 17.30 nella sede dell’Associazione forlivese in viale Oriani 1. Con il local web marketing anche una micro o piccola azienda può promuoversi all’interno dell’area in cui opera, integrando gli strumenti del marketing tradizionale con le strategie, le opportunità e la velocità del marketing digitale. L’incontro mira a offrire una panoramica dei mezzi per promuovere e vendere sul territorio, grazie ai nuovi strumenti a disposizione dei local business, per aumentare il numero di clienti e la riconoscibilità, nel territorio in cui l’azienda opera.

Spiega Paolo Ricci, responsabile dello sviluppo marketing di Confartigianato Forlì: "Stiamo attivando sinergie per offrire agli imprenditori e ai loro collaboratori le conoscenze base per potersi muovere con maggiore accortezza sul web, sfruttando le potenzialità offerte da Google. È ormai noto che la maggior parte delle ricerche avvenga attraverso lo smartphone, per questo diviene determinante riuscire a farsi trovare agevolmente da potenziali clienti. La collaborazione con i formatori di Logicamente Srl ci consente di presentare un ventaglio di soluzioni a misura di piccola impresa e artigianato per consolidare la propria presenza nel web". L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione allo 0543452811.