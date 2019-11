Ricerca scientifica e tradizione termale: Castrocaro lancia la nuova filosofia del benessere

Castrocaro lancia la nuova filosofia del benessere. Un viaggio dove la salute è intesa come medicina del sano, il benessere come equilibrio psicofisico e la bellezza come valore dell'unicità. Lucia Magnani, amministratore delegato di Long Life Formula Spa, società di gestione delle Terme di Castrocaro, un complesso che racchiude la Long Life Clinic, il Grand Hotel & Spa e le Terme (170 anni di attività, oltre 2 milioni di pazienti trattati e 26 milioni di cure erogate), ha trovato la "formula magica" che unisce ricerca scientifica e tradizione termale per migliorare la qualità della vita, mettere alle spalle lo stress e riconquistare vitalità. "Una società evoluta deve coniugare salute e benessere per un futuro migliore. E questa motivazione che mi ha spinto allo sviluppo del concept LongLife Formula, basato sull’approfondimento scientifico dei processi d’invecchiamento cellulare", chiarisce Magnani.

Nella "Lucia Magnani Health Clinic": gli ospiti vengono accolti in stanze dedicate e pensate per donare riservatezza, intimità e un’esperienza di soggiorno straordinaria. Anche la ristorazione è stata studiata ad hoc: il ristorante LongLife propone agli ospiti piatti accuratamente realizzati dallo chef con prodotti del territorio e regionali, dalle straordinarie proprietà antiossidanti in grado di prevenire l’invecchiamento. Ed è qui che la cucina ricercata si fonde con l’importanza dell’educazione alimentare, uno dei principali pilastri per la prevenzione secondo il metodo LongLife Formula. A disposizione degli ospiti anche una Spa con il suo esclusivo percorso benessere che fa accedere al “mondo sotterraneo”, quello delle acque termali, salsobromoiodiche e sulfuree, ma anche a quello dei fanghi a maturazione naturale delle famose Terme di Castrocaro, particolarmente preziose per le loro proprietà drenanti, sebo regolatrici e di peeling.

E poi c'è la piscina con idromassaggio, con le sue tipiche acque verdi, aperta verso un cortile interno sul quale si affacciano le camere riservate agli ospiti LongLife, e che offre momenti di relax sotto il cielo, ricreando, nella vista dall'alto, la sensazione di perdersi nelle acque marine che un tempo sommergevano Castrocaro. Per momenti di assoluta rigenerazione non possono mancare le esperienze sensoriali del bagno turco, sauna finlandese e biosauna, docce emozionali, cascata di ghiaccio e percorso Kneipp verticale. È anche possibile scegliere tra trattamenti estetici e massaggi specificamente studiati per garantire la massima efficacia nel minor tempo e la maggior durata di effetto relativamente ad ogni specifica esigenza. E per chi vuole condividere un po’ di coccole di benessere ecco le due Spa Suites: luogo perfetto per beneficiare di un’atmosfera intima e rigenerante fra un massaggio di coppia e l’hammam privato che regala istanti esclusivi.