I negozi, quelli immortali: storica macelleria del centro festeggia i 50 anni

A Forlì è ormai un’istituzione del centro storico, un punto di riferimento. Nell’era dei centri commerciali, c’è ancora un’attività che resiste strenuamente e all’interno della quale il tempo sembra essere non passato mai: è la macelleria Petrini dello storico Rino che il 18 giugno festeggerà i 50 anni di attività in corso Garibaldi a Forlì.

“E’ un traguardo simbolico - dicono Rino ed il figlio Massimo - Ma 50 anni di attività non sono per niente pochi soprattutto oggi in cui sono tanti i negozi che chiudono solo dopo un anno dalla loro apertura. Vogliamo festeggiare questo traguardo con un abbraccio e un grazie di cuore a chi ha scelto di rimanerci fedele in tutti questi anni apprezzando quei gusti antichi e quei tagli artigianali che oramai più nessuno è in grado di fare”