Machine learning e intelligenza artificiale: le aziende in un’ottica 4.0 nel workshop di Cna

Si è svolto lunedì al ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli il workshop gratuito promosso da Cna Hub 4.0 focalizzato sul Machine learning e intelligenza artificiale. Un tema attuale che ha attirato l’attenzione di imprenditrici e imprenditori, appartenenti principalmente al settore della produzione e Ict, che intendono sviluppare e indirizzare la propria attività sempre più in un’ottica 4.0. Grazie all’intervento di Francesco Fullone, imprenditore, consulente, advisor, mentor e organizzatore di conferenze, sono stati mostrati alla platea esempi concreti di machine learning che pervadono la vita quotidiana di tutti noi; successivamente sono stati analizzati i cambiamenti che avvengono all’interno delle imprese dopo l’introduzione di nuove tecnologie, sottolineando come non solo sia importante raccogliere dati corretti, ma lo sia ancor di più capire come interpretarli. Il machine learning richiede anche un cambiamento di mentalità all’interno dell’azienda perché l’adozione di questi nuovi strumenti consente di affrontare in modo diverso i problemi consueti. Insieme a Fullone, presente anche Matteo Cecchini, presidente di Cna Industria Forlì-Cesena; l’incontro si è chiuso con numerose domande poste ai relatori, creando un momento conviviale che ha dato la possibilità ai partecipanti di approfondire alcune curiosità direttamente con i relatori.