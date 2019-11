Manager forlivese in qualità di coach al meeting europeo sul turismo

E’ in programma a Istanbul in Turchia, da giovedì a domenica, la 14esima edizione del Meeting Europeo Cngapromosso dal Comitato Nazionale dei Giovani Albergatori di Federalberghi da oltre cento anni l’organizzazione rappresentativa degli albergatori italiani. Un viaggio di studio finalizzato ad una analisi degli scenari turistici internazionali, che vede come partnership GpStudios, la società romagnola di consulenza e formazione che opera nel settore turismo dal 2001.

In particolare il manager forlivese Giacomo Pini, Ceo di GpStudios è stato chiamato in causa, nel ruolo di coach, per accompagnare i giovani albergatori di Federalberghi nel corso dell’importante meeting.

Pini, esperto di Turismo e Ristorazione, con oltre20 anni di esperienza alle spalle, consulente marketing per numerose strutture ricettive, start up, pubblici esercizi, formatore con oltre 15mila ore svolte in aula e autore di testi professionali sul tema del marketing collabora in tutta Italia e all’estero con aziende, Università e istituti professionali di alta formazione. Il Meeting prevede un incontro e uno scambio con Turob, Associazione Albergatori Turca e la visita a strutture alberghiere in zona Sultanahmet quali il Best Western President Hotel, Hotel Grand Hyatt, Hotel Barcelo, Hotel Fer e hotel Levni. Insieme alla visita ai principali monumenti in Piazza Sultanahmet (Ippodromo, Mosceha Blu, Santa Sofia, Palazzo TopKapi). Una realtà romagnola sarà quindi a fianco delle imprese per analizzare gli scenari turistici internazionali con l’intento di valorizzare l’economia e la promozione dell’offerta turistico-ricettiva nazionale.