"Mangia Italiano", la campagna che sostiene la buona agricoltura locale

Il Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì, è il luogo di incontro tra produttori agricoli e cittadini, dove è possibile sempre le eccellenze agricole provenienti dal territorio, rigorosamente a km zero. Al Mercato è ovviamente possibile fare una spesa in totale sicurezza (sono adottate infatti tutte le misure finalizzate a garantire la salute di tutti nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore), ma anche assaggiare il ‘cibo giusto’.

Mai come in questo momento, infatti, c’è bisogno di cibo sano, di qualità e garantito, nonché di sostenere, anche mediante la spesa quotidiana, l’economia, l’agricoltura e l’occupazione locale. Per questo motivo Campagna Amica Coldiretti ha lanciato in questi mesi la campagna "Mangia Italiano".

"Mangia Italiano" è l’invito che gli agricoltori Coldiretti che animano il Mercato rinnovano ogni martedì, giovedì e sabato mattina (dalle 8 alle 13) con la loro presenza negli spazi di viale Bologna. Sempre attiva, tutti i giorni dalle 12 alle 14, anche la Cucina del Mercato con proposte gastronomiche sempre nuove e tanti piatti (anche prenotabili da asporto) realizzati con i prodotti freschi e di stagione degli agricoltori.

Per info e prenotazioni: 0543 493327 oppure scrivere a biologicavalbidente@gmail.com. Il Punto Campagna Amica-Macelleria è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13. Ulteriori informazioni sul mercato e sulle iniziative di Campagna Amica Forlì-Cesena sono sempre reperibili sulla pagina facebook