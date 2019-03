Imprese e lavoratori in piazza, gli industriali: "Rivedere la norma che riguarda le attività estrattive"

Imprese e lavoratori tornano in piazza insieme a Ravenna, capitale dell’energia, per chiedere "una strategia lungimirante, ragionata e condivisa sulla transizione energetica". "Il nostro Paese - affermano da Confindustria Forlì-Cesena - ha un altissimo fabbisogno energetico: un approvvigionamento equilibrato, che porti al minor impatto possibile sull’ambiente e al minor costo possibile per famiglie e imprese, è il nodo chiave dei prossimi decenni. E il gas naturale, la fonte fossile più pulita che esista, è la risorsa chiave nel passaggio che porterà all’utilizzo privilegiato delle energie rinnovabili". Dunque, su proposta del sindaco di Ravenna Michele De Pascale e col patrocinio del Comune e della Provincia di Ravenna, organizzazioni imprenditoriali e sindacali rinnovano l’appello a Governo e Parlamento italiano "affinché sia rivista la normativa che riguarda le attività estrattive, in un’ottica più graduale". L'appuntamento è in Piazza del Popolo sabato alle 11 (in caso di maltempo la manifestazione si terrà al Palazzo dei Congressi in Largo Firenze).