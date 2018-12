Manovra economica ai raggi x: "12,9 miliardi di maggiori entrate tributarie"

La manovra economica messa ai "raggi x" dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. "Dal punto di vista della pressione fiscale, sul triennio 2019-2021, la manovra di bilancio appena varata stima un saldo netto di 12,9 miliardi di maggiori entrate tributari - illustra Aride Missiroli, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena -. 7,3 miliardi di maggiori entrate arriveranno dai contribuenti non in regola con il Fisco che utilizzeranno una delle numerose forme di regolarizzazione agevolata previste nel decreto fiscale e il “saldo e stralcio” inserito nella legge di bilancio, nonché da imprese e persone fisiche che sceglieranno volontariamente di avvalersi di regimi opzionali di rivalutazione o estromissione fiscale dei beni".

"12,4 miliardi- prosegue l'analisi di Missiroli - saranno invece le vere e proprie maggiori tasse applicate su banche e assicurazioni (5,6 miliardi), sulle imprese in generale (2,4 miliardi), sul settore del gioco d’azzardo (2,1 miliardi), sui grandi gruppi dell’economia digitale (1,3 miliardi), sui consumatori (0,6 miliardi) e sugli enti del non profit (0,4 miliardi); 6,8 miliardi saranno infine le note positive di riduzione del prelievo fiscale, concentrate essenzialmente sulle partite Iva individuali (- 4,8 miliardi) e sul settore immobiliare, dell’edilizia e degli interventi sulla casa in generale (- 1,8 miliardi), cui si aggiungono alcuni altri interventi marginali (- 0,2 miliardi)".

"Resta naturalmente l’incognita della tassazione locale - conclude il ragionamento - posto che la manovra -non conferma il blocco in essere ormai da tre anni (2016-2018) degli aumenti delle aliquote Irap, Imu, Tasi e addizionali regionali e comunali all’Irpef; consente espressamente aumenti fino al 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni".