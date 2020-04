Marchesini e Orsini alla vicepresidenza nazionale, la soddisfazione di Confindustria Romagna

Confindustria Romagna esprime viva soddisfazione per la nomina nella squadra del presidente designato Carlo Bonomi di Maurizio Marchesini, vicepresidente con delega alle filiere e alle medie imprese, ed Emanuele Orsini, vicepresidente con delega al credito, alla finanza e al fisco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sono due industriali di altissimo profilo, espressione della migliore Emilia-Romagna produttiva, con una profonda conoscenza del sistema associativo e una grande competenza nelle materie a cui sono stati delegati – afferma il presidente Paolo Maggioli - Siamo sollevati, in questa delicatissima fase di ripartenza, di poterci affidare alla loro guida e certi che sapranno sostenerci al meglio su due aspetti decisivi per la rinascita del Paese dopo l’emergenza sanitaria, come il credito e le filiere, che costituiscono il vero motore dell’economia italiana”.

“A loro, a Carlo Bonomi e a tutta la presidenza vanno i nostri auguri di buon lavoro e un grandissimo incoraggiamento per la sfida senza precedenti che hanno davanti”.