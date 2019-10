Due forlivesi alla conquista della moda: i loro capi hanno conquistato vip e influencer

Hanno trasformato la loro passione in lavoro, aprendo un negozio di abbigliamento con capi interamente realizzati da loro. L'avventura taglia il traguardo dei quattro ed Mario e Andrea hanno deciso di festeggiare il compleanno sabato nel punto vendita di via Capanni 28, a Forlì. "Il Chiodo abbigliamento" rispecchia l'identità e la creatività dei due giovani. Vincere la sfida dei tempi moderni è l’obiettivo che Mario e Andrea si sono posti, investendo in loro stessi e nella crescita della propria professionalità, e il successo della loro linea ha dimostrato come a volte basti un’idea semplice, sviluppata con dedizione e tenacia, per riuscire a raggiungere grandi traguardi.

Ciascun pezzo che esce dalla loro mente è curato nei dettagli e di qualità. Tutto è seguito passo dopo passo dai due giovani imprenditori forlivesi, dal disegno alla stampa dei tessuti, dalla scelta dei materiali fino alla confezione. Ogni loro capo, confessano, "trasmette la nostra passione e il nostro amore incondizionato verso il loro lavoro". Il negozio è un luogo contemporaneo e concettuale allo stesso tempo, che valorizza al meglio lo stile giovane e all’avanguardia che li ha resi ricercati e di tendenza fra gli influencer e personaggi dello spettacolo, della moda e dello sport: Irama, lo stilista Valentino, Riccardo Saponara, Marco Ferri, Luca Onestini e tanti altri hanno scelto il loro stile per differenziarsi.

Oltre al punto vendita "Il Chiodo" dispone di un laboratorio dove vengono realizzate le loro creazioni, uno spazio dove le loro idee diventano dei capi unici, inimitabili e facilmente riconoscibili. La filosofia che li guida, affermano, "è quella di affrontare la vita senza essere mai noiosi vestendo bene in qualunque luogo perché la vita è troppo breve per passarla inosservati". Mario e Andrea vogliono festeggiare questo importante traguardo insieme a tutti voi con un pomeriggio di musica e offerte limited edition.