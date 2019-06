Dopo la morte di Gugliemo Russo Legacoop Romagna si riorganizza: Mario Mazzotti nuovo presidente

Mario Mazzotti, 62 anni, è il nuovo presidente di Legacoop Romagna. Mazzotti ricopriva il ruolo di direttore generale da novembre 2015 ed era stato nominato vicepresidente in occasione del secondo congresso, svolto il 15 marzo a Cesena. Rientra nella carica di vicepresidente Luca Panzavolta, amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad. Lo affianca in veste di vice Giorgia Gianni, della cooperativa Fucina798 di Rimini.

La direzione di Legacoop Romagna ha votato all’unanimità la proposta della presidenza, confermando allo stesso tempo il programma di lavori approvato nei documenti congressuali. Dopo il lutto per la prematura scomparsa di Guglielmo Russo, avvenuta lo scorso 20 maggio, si riorganizza in questo modo la struttura di governo di Legacoop Romagna, associazione di cooperative che riunisce oltre 400 imprese nelle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.

Con il nuovo assetto statutario la figura del presidente vede aumentare la propria dimensione operativa, in stretto contatto con i tre coordinatori territoriali che presidiano le province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena: Elena Zannoni, Massimo Gottifredi e Matteo Marchi. Mazzotti nel suo discorso di insediamento ha dedicato un commosso ricordo a Guglielmo Russo, a cui la direzione di Legacoop Romagna ha deciso di intitolare la Giornata della cooperazione romagnola. Sarà una iniziativa di studio e approfondimento dedicata alla diffusione dei valori cooperativi, in particolare per le nuove generazioni, che sarà organizzata con cadenza annuale.

“Rafforzamento del lavoro di relazione e rapporto con le cooperative associate e l’identità cooperativa; promozione cooperativa e ricambio generazionale nell’associazione e nelle imprese; innovazione e lavoro garantito, tutelato e sicuro; coesione sociale e comunitaria; lotta alle false cooperative e all’illegalità; dare continuità al progetto per una Romagna rafforzata in un sistema regionale coeso e competitivo; contribuire alla realizzazione dell’Alleanza delle Cooperative. Queste – ha detto Mazzotti – sono alcune delle linee guida che ci proponiamo di realizzare nel corso del mandato”.

Le biografie

Mario Mazzotti è nato nel 1957. È presidente della Dister Energia di Faenza che opera nel settore delle rinnovabili ed è controllata dalla Federazione delle cooperative di Ravenna. Originario di Bagnacavallo, di cui è stato Sindaco dal 1990 al 2004, ha lavorato in Legacoop Ravenna prima di venire eletto Consigliere regionale per due mandati a partire dal 2005, durante i quali è stato componente dell'ufficio di Presidenza dell'assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. È stato presidente dell'Associazione Intercomunale della Bassa Romagna, che ha contribuito a far nascere, e Presidente della Conferenza sociale e sanitaria della Provincia di Ravenna.

Luca Panzavolta, cesenate, è nato nel 1964 ed è amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati, una delle principali cooperative del sistema nazionale Conad. Laureato in Scienze Agrarie a Bologna, Ufficiale al merito della Repubblica, prima di entrare in Cia-Conad nel 1999 ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Enoteca Regionale, quindi di responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Forlì-Cesena e vicepresidente regionale di Anca-Legacoop. Giorgia Gianni, classe 1972, è socia fondatrice di Fucina798, cooperativa che si occupa di comunicazione e uffici stampa e ha contribuito a dare vita alla rete di imprese Treseiuno. Giornalista professionista, nasce e cresce professionalmente nella redazione riminese del Corriere Romagna. Nell'ambito della comunicazione ha maturato particolare esperienza come portavoce e addetta stampa di istituzioni e parlamentari.