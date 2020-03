Master in fundraising, in programma per il 17 aprile l’open day in versione online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Venerdì 17 Aprile, in mattinata, tutti coloro che sono interessati ad iscriversi alla XIX Edizione del Master in Fundraising, Università di Bologna – Campus di Forlì, potranno conoscere corsi, docenti, staff e strutture del Master durante l’Open Day, pensato in versione online. La giornata sarà a tema “È una vita che ti aspetto” ed è dedicata non solo per chi segue il Master già da tempo, ma anche per chi vuole semplicemente curiosare o capirne di più. Da scoprire oltre a ciò che attiene all’ambito prettamente universitario, ci sarà tutto il mondo del Fundraising: il Master è infatti una porta che apre alla professione nella sua totalità, anche grazie a un percorso di stage e a un Career Coach dedicato che segue i passi degli studenti nel mondo del lavoro nonprofit. Il programma dell’Open Day, collaudato nelle precedenti edizioni, sarà adattato per essere svolto online, e i partecipanti avranno modo di provare i panni dello studente e osservare da vicino il Master. Il primo momento previsto è quello di accoglienza, in cui sarà possibile svolgere incontri individuali su didattica e lavoro (a prenotazione obbligatoria) con la coordinatrice e il direttore del Master.

Successivamente, i partecipanti prenderanno parte alla loro prima lezione di fundraising. Il Professore e Direttore del Master Valerio Melandri li introdurrà al mondo del nonprofit e delle campagne di raccolta fondi, spiegando chi è e che cosa fa la figura del fundraiser. A seguire, il tema del lavoro nel nonprofit verrà approfondito insieme a Claudia Branchetti, la Career Coach. Claudia illustrerà come il Master rappresenti un ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro, segnando l’inizio di un percorso che le seguirà con ogni studente. Un momento in cui si chiuderà il cerchio che collega didattica, docenti, stage e, appunto, lavoro. Il Master in Fundraising è il percorso di studi universitario dell’Università di Bologna pensato per chi vuole lavorare nel nonprofit con competenza e professionalità. Esiste da 19 anni, sempre con l’unica idea di far vivere agli studenti qualcosa di straordinario, formativo ed estremamente operativo.

L’Open Day è una giornata fondamentale e da non perdere per chi voglia iniziare una carriera come fundraiser nel nonprofit. INFORMAZIONI Tel. +39 351 8940715 E-mail master@fundraising.it

La partecipazione all’Open Day è gratuita previa registrazione su form online: https://www.master-fundraising.it/openday/

