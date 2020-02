Mauro Neri confermato presidente di Confcooperative: "Ed ora 'progetto Romagna' entro pochi mesi"

Mauro Neri è stato rieletto presidente di Confcooperative Forlì-Cesena. L’assemblea congressuale che si è svolta venerdì a Forlimpopoli ha eletto Neri per acclamazione. Platea delle grandi occasioni, presenti autorità politiche, tra questi il sindaco Milena Garavini di Forlimpopoli che ha portato il saluto della città, il deputato Jacopo Morrone, il sindaco di Forli Gianluca Zattini, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il vescovo di Forlì Livio Corazza, rappresentanti delle associazioni di categoria e del sindacato, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Alberto Zambianchi. In rappresentanza della Confcooperative il presidente nazionale Maurizio Gardini, il presidente regionale Francesco Milza e il direttore di Confcooperative Emilia-Romagna Pierlorenzo Rossi.

“E’ l’inizio di un mandato con importanti sfide - ha dichiarato Mauro Neri ringraziando tutti i delegati delle cooperative aderenti a Forli-Cesena - perché ci porterà nel giro di alcuni mesi alla Confcooperative Romagna, secondo un progetto condiviso con gli amici di Confcooperative di Ravenna Rimini che richiederà grande impegno. In questi quattro anni ho cercato di mettere tutto il mio impegno per conoscere tutte le realtà dell’Unione e le loro peculiarità. L’ho fatto con umiltà e impegno animato dalla voglia di rappresentare un’ organizzazione vicina alle cooperative associate e sensibile ai bisogni del territorio. La cosa fondamentale nei processi di aggregazione come quello che abbiamo avviato è non perdere la propria identità e non allontanarsi dal territorio di appartenenza e dalle cooperative associate. Lavoreremo per rafforzare e creare un sistema Romagna che possa competere alla pari con l’area Emilia e vogliamo essere un esempio positivo al fine di agevolare la collaborazione di tutti i soggetti impegnati nello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio”

Confcooperative Forlì-Cesena rappresenta 268 cooperative, raggiungendo un fatturato complessivo di oltre 4.500 milioni di euro, in crescita del 8,33%. Sono cooperative che associano 37.516 soci e occupano 19.630 lavoratori (altro dato in crescita da anni nonostante le difficoltà). Le donne occupate in cooperazione sono passate da 9.925 a 11.811 nel corso degli ultimi 4 anni con un incremento del 19%.