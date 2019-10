Meldola, incentivi per le nuove attività commerciali e artigiane

Anche per l'annualità 2019 l'amministrazione comunale, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, ha messo a disposizione un contributo pari a mille euro per ogni nuova attività commerciale e artigiana ubicata rispettivamente in tutto il territorio comunale e nel centro abitato. "Questo contributo ha l'evidente finalità di incentivare le attività produttive del territorio, agevolando le imprese individuali, quelle familiari, le società di persone e i pubblici esercizi che hanno effettuato o che si impegnano ad effettuare l'iscrizione e l'attivazione entro il 31 dicembre", spiega Simona Zuccherelli, assessore alle attività produttive e sviluppo economico del Comune di Meldola. Il bando completo e i criteri prescitti possono essere consultati nelle associazioni di categoria oltre che sul sito internet del Comune di Meldola all'indirizzo web: www.comune.meldola.fc.it.