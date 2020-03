Il Mercato contadino di viale Bologna è aperto e consegna a domicilio

I produttori agricoli di Campagna Amica Forlì-Cesena garantiscono anche in queste difficili settimane le forniture di cibo e alimenti freschi, genuini e a km zero assicurando l’apertura del Mercato contadino di viale Bologna 75 (Forlì) e attivando l'agri-consegna a domicilio della cassettina contadina. Nel pieno rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i banchi alimentari possono infatti essere aperti per garantire il servizio al pubblico.

A tal fine, il Mercato di Campagna Amica ha ampliato gli spazi a disposizione dei clienti e dei produttori agricoli, applicando tutte le norme di igiene e sicurezza (come da Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e garantendo al contempo salubrità e cibo sicuro a km0 in questo momento di emergenza mondiale.



Il Mercato, aperto sabato con il consueto orario dalle 8 alle 14, attiverà a partire da lunedì due servizi per ridurre al minimo gli spostamenti della clientela e fare in modo che i cittadini non rinuncino a prodotti freschi e genuini: la consegna spesa a domicilio e la prenotazione telefonica con ritiro veloce direttamente al mercato. Contattando il numero 0543 493327 è possibile sia ordinare con consegna a domicilio (spesa minima 30€) oppure concordare il ritiro direttamente al mercato.



Da lunedì gli orari di Mercato e Macelleria-Punto Campagna Amica cambieranno: Mercato produttori Campagna Amica attivo martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13 e Punto Campagna Amica-Macelleria dal lunedi al sabato dalle 7 alle 13.​