Mercatone Uno, dal tribunale l'ok alla cessione. Il ministero: "Presto gli ammortizzatori"

Il Tribunale di Bologna ha comunicato al ministero dello Sviluppo economico la disponibilita' all'autorizzazione condizionata per l'approvazione del programma di cessione che verra' presentato dai commissari di Mercatone Uno. "È il percorso propedeutico allo sblocco degli ammortizzatori sociali. Successivamente partira' la fase di reindustrializzazione per garantire un futuro certo ai lavoratori", fa sapere il ministero.

Il Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza dei commissari del di Mercatone Uno in amministrazione straordinaria (Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari) e disposto la revoca dei provvedimenti di cessazione dell'esercizio dell'impresa, subordinandone l'efficacia al rilascio da parte del ministero dello Sviluppo economico della proroga del programma di liquidazione dell'azienda.

I commissari, preso atto del provvedimento, presenteranno a breve l'istanza al ministero per concludere l'iter delineato dal Tribunale di Bologna per la retrocessione all'amministrazione straordinaria dei compendi aziendali e rendere cosi' possibile l'accesso dei dipendenti agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Inoltre si riservano di illustrare nei tempi piu' rapidi le prossime attivita' previste dal programma.

L'iniziativa di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, per supportare i dipendenti di Mercatone Uno, ha deciso di dare la possibilita', a coloro che tra i 1.800 lavoratori del gruppo imolese sono suoi clienti, di sospendere le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi. La domanda di sospensione andra' presentata dai dipendenti nella loro filiale Intesa Sanpaolo, che provvedera' a valutarla. Per informazioni sulle caratteristiche e modalita' di attivazione della misura, "che si rivolge appunto a quelle situazioni di difficolta' che sono specificatamente derivanti dalla crisi di Mercatone Uno", sono a disposizione tutte le filiali del gruppo sul territorio.

"Siamo vicini ai dipendenti della Mercatone Uno e alle loro famiglie che stanno vivendo un periodo difficile. Abbiamo riflettuto su quale tipo di intervento potevamo compiere per aiutare in modo concreto i lavoratori del gruppo e questo ci e' sembrato allo stato attuale un gesto chiaro ed efficace- spiega Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo- noi siamo una banca e possiamo solo fare la banca, ma con il compito essere vicini alle persone e alle comunita' locali. L'attenzione alle dinamiche e alle esigenze sociali dei territori e' per Intesa Sanpaolo uno dei capisaldi della propria mission e strategia aziendale".