Mercatone Uno, le telecamere Rai allo stabilimento di Bertinoro. I lavoratori chiedono tutele

L’Associazione Federconsumatori di Forlì-Cesena ha coinvolto Rai Tre – Agorà per la vicenda Mercatone Uno. "Mercoledì scorso una squadra di Rai Tre era a Forlì dove, oltre a riprendere lo stabilimento di Bertinoro, ha intervistato qualche famiglia coinvolta in questa questione - spiega il presidente Milad Jubran Basir -. In questi giorni si sono rivolti ai nostri uffici di Forlì e di Cesena circa venti famiglie per chiedere informazioni e tutele. La Federconsumatori di Forlì-Cesena che in questi anni è stata sempre a fianco dei cittadini Forlivesi e Cesenati in varie vertenze territoriali non mancherà nella vicenda del Mercatone Uno". Mercoledì è stata convocata un'assemblea pubblica, aperta a tutti i cittadini, che si terrà alle 18 nella sede della Cgil nella sala Lama. Oltre a Basir interverranno Marcello Santarelli, presidente di Federconsumatori Emilia Romagna, ed i consulenti legali dell'associazione. I cittadini coinvolti potranno mettersi in contatto con noi per segnalare la loro situazione all’indirizzo mercatoneuno@federconsumatorifc.it.