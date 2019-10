Metalmeccanici, nuova guida sindacale alla Uilm: Luca Francia subentra a Enrico Imolesi

E' stata scelta Bertinoro per il passaggio del testimone alla guida dei metalmeccanici forlivesi della Uil. Luca Francia subentra ad Enrico Imolesi, che dal luglio del 2018 ha assunto la carica di segretario generale della Uil. La nomina è avvenuta alla presenza del segretario nazionale Uilm Uil, Rocco Palombella. "La Uilm nazionale e locale nei prossimi mesi dovrà affrontare importanti vertenze come il rinnovo del Contratto Nazionale dei Metalmeccanici e di alcuni Contratti di II livello nelle aziende più rappresentative nel territorio forlivese e si farà trovare pronta come sempre per cercare di migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici - viene evidenziato -. In particolare il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici ci impegnerà in una trattativa sicuramente complessa alla luce delle importanti richieste economiche che abbiamo avanzato".