Mobile imbottito, settore trainante a Forlì. I dati: "Il comparto è in crescita"

E' cresciuto dal 2014 il numero di aziende attive nel comparto del mobile imbottito della provincia di Forlì-Cesena. E' quanto emerge da un'analisi della Camera di Commercio. Il “distretto” del Mobile imbottito di Forlì - la cui attività prevalente è quella della fabbricazione di poltrone e divani, seguita dalle produzioni di altri mobili e di materassi - si qualifica come un’area di rilevanza nazionale in termini di specializzazione produttiva. E' caratterizzato infatti dalla presenza di numerose imprese con produzioni di fascia medio-alta; una rete di fornitori e terzisti con elevate competenze completano la formula imprenditoriale di un prodotto che sta riscuotendo un buon successo anche sui mercati internazionali.

“La Camera di commercio della Romagna, da sempre e in tutte le sue azioni, opera per la valorizzazione delle varie specializzazioni e caratteristiche distintive del nostro tessuto economico - dichiara il presidente Alberto Zambianchi -. Prosegue, quindi, la lettura puntuale dei numeri del territorio, con l’analisi di un settore del comparto manifatturiero che nel corso dell’anno ha avuto risultati positivi. L’ottica è quella di intercettare i meccanismi che funzionano meglio e, per quanto possibile, trasmetterli ad altri che se ne possono giovare. L’obiettivo della Camera è quello di uno sviluppo in cui tutti i settori economici possano contribuire al meglio alla crescita complessiva.”

In base ai dati Infocamere, al 30 settembre il comparto del mobile imbottito della provincia di Forlì-Cesena si compone di 297 imprese attive (sedi), pari allo 0,8% delle imprese attive totali del territorio. Con riferimento allo stesso periodo 2018, la numerosità delle imprese è leggermente diminuita (-1,7%) ma, rispetto ai cinque anni precedenti (30 settembre 2014), le imprese attive sono invece cresciute del 3,1%. Ben l’84,5% delle imprese del comparto sono artigiane; nel 2014 l’incidenza era pari all’85,1%.

Al 30 settembre il comparto occupa 2.460 addetti alle localizzazioni attive di cui l’87,4% sono dipendenti (sono esclusi, pertanto, quelli dell’indotto). Rispetto al 30 settembre /2014, gli addetti sono aumentati del 9,4%, mentre l’occupazione dipendente del 10,3%. L’export (fonte ISTAT) di mobili (in netta prevalenza mobili imbottiti) dalla provincia di Forlì-Cesena nei primi sei mesi del 2019 è stato di oltre 113 milioni di euro (il 6,1% del totale provinciale) rispetto al medesimo intervallo di tempo del 2014 è aumentato del 25,3% a valori correnti.

I principali Paesi di destinazione sono Francia (con il 58,5% del totale delle esportazioni del comparto), Stati Uniti d’America (4,7%), Cina (4,4%), Regno Unito (3,5%), Belgio (3,2%), Corea del Sud (2,9%) e Germania (2,3%). Dal 2014 le principali destinazioni dell’export si sono modificate in termini relativi come segue: l’incidenza dell’export verso la Francia è aumentata (nel 2014 era pari al 56,2%) così come quella verso la Cina (era 0,6%), mentre quella verso gli Stati Uniti d’America (era del 5,6%) e verso il Regno Unito (era 3,8%) è diminuita.

Con riferimento ai valori medi degli ultimi 12 mesi (sui 12 precedenti), l’indagine al 2° trimestre 2019 sulla congiuntura delle imprese manifatturiere del comparto, curata dalla Camera di commercio, rileva un incremento della produzione a volume fisico pari all'1,8%, con un utilizzo degli impianti pari all’86,1% della loro capacità produttiva. Il fatturato, realizzato per il 47,6% all'estero, è cresciuto del 4,7% a valori correnti. Complessivamente, la domanda è risultata in crescita del 5,8%; quella interna è aumentata del 7,3% e quella estera, che ha rappresentato il 44,6% degli ordinativi, è aumentata dell'8,7%.

Dal 2014 (2° trimestre 2014=base 100), il numero indice della produzione del comparto è aumentato del 15,6% e quello del fatturato del 27,1%; nel 2014 la quota del fatturato realizzata all’estero era pari al 29,1%. L’analisi di medio periodo riporta, inoltre, un contestuale incremento della domanda totale (+28,6%) e, in particolare, di quella estera (+40,9%).