Modigliana, Cna porta il sindaco Roccalbegni dalle imprese

Con Cna il sindaco va a visitare le imprese, per conoscerne storia, programmi di sviluppo ed eventuali necessità, in particolare per quelle insediate nelle aree produttive. Un’iniziativa promossa dalla presidenza di Cna Colline forlivesi, che ha avviato un percorso di confronto tra imprenditori e amministratori, finalizzato ad avvicinare questi ultimi alle imprese del territorio. Il progetto ha preso l’avvio nei giorni scorsi a Modigliana, dove il sindaco Valerio Roccalbegni è stato accompagnato a visitare tre imprese locali da Giovanni Montevecchi, responsabile dell’area Cna Colline forlivesi ed Egidio Liverani, responsabile marketing dell’area. Le tre aziende coinvolte, associate a Cna, sono rappresentative del tessuto economico locale: LMG Srl, che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche, Vincenzo Chillico, autofficina e centro di revisione e le Officine Perini Srl, che operano nella progettazione di tecnologie produttive e componenti meccanici di precisione.

"Troppo spesso - afferma Mauro Turchi, presidente di Cna Colline forlivesi - il rapporto con le amministrazioni appare occasionale, legato a momenti particolari e senza continuità. Invece, la conoscenza sul campo delle imprese, con i loro problemi, i loro bisogni ma anche con il loro potenziale, è fondamentale per comprendere l’economia del territorio. Voglio ringraziare il sindaco di Modigliana, Valerio Roccalbegni, che ha accettato di buon grado questa modalità di incontro. L’auspicio ora è quello di incontrare la disponibilità anche di altri amministratori, al fine di proseguire il percorso avviato”. Dagli incontri, valutati positivamente dalle parti, sono emersi alcuni interessanti spunti di riflessione: in generale, anche se nel piccolo, si avvertono dei segnali di crescita e sviluppo, che si accompagnano all’esigenza di reperire manodopera qualificata, formazione del personale e ampliamento delle superfici. Cna associa a Modigliana oltre 220 aziende, trasversali su tutti i settori: si va da quelle artigianali tradizionali, alla produzione più in generale, ai servizi, con una particolare vocazione per l’ambito turistico. Con gli uffici di Modigliana e Tredozio, CNA garantisce tutti i servizi alle imprese e ai cittadini nel bacino della Valle del Tramazzo.