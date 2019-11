Move-hack, sfida tra le idee più innovative per la mobilità: previsti premi

Le concentrazioni di CO2 in atmosfera hanno ormai superato 413 parti per milione e stiamo inesorabilmente marciando verso un aumento di temperatura superficiale media terrestre di 3°C a fine secolo. Nel 2017 sono stati registrati 712 eventi meteorologici estremi con perdite economiche per 326 miliardi di dollari (quasi il triplo del 2016). I rapporti ufficiali ci dicono che gli impatti economici del cambiamento climatico porteranno a perdite di Pil di oltre l’8% già nella seconda metà del secolo in Italia.

I dati parlano chiaro, gli effetti a medio termine li stiamo già sperimentando e molte sono le azioni già delineate da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi strategici di contrasto ai cambiamenti climatici. Anche l’Ordine degli Ingegneri intende contribuire alla sfida lanciando una competizione di 24 ore per trovare soluzioni innovative da applicare al campo della mobilità sostenibile.

Il 22 e 23 novembre 2019 si tiene a Cesena, presso Palazzo Ghini, un hackathon aperto a chiunque di età superiore a 18 anni, interessato alla tecnologia e all’innovazione applicata al campo della mobilità sostenibile. I partecipanti sono chiamati a produrre innovazione tecnologica, in termini di hardware e software per il trasporto delle persone e delle merci a basso impatto sull’ambiente, migliorare la congestione stradale, ricerca e messa a sistema di dati da applicare nell’ambito della Provincia di Forlì-Cesena. Al gruppo vincitore andrà un premio in beni e servizi dal valore di € 3.000 oltre all’impegno dell’Ordine di concretizzare lo sviluppo dell’idea con l’aiuto degli Enti e delle aziende del territorio.

L’evento patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, gran parte dei Comuni della Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Università di Bologna Campus di Cesena, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e realizzato con la collaborazione di importanti realtà come Start Romagna, Romagna Acqua, Bper, Unipol Assicurazioni, Orogel e Tesla Owners si pone come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una mobilità più sostenibile per concorrere allo sviluppo di un modello di città sempre più smart ed innovativa.

Per farlo intervengono personalità di fama internazionale con lezioni magistrali aperte al pubblico tra cui Davide Lazzari, responsabile Business Development di Mobike Italia, che porterà l’esperienza del bike sharing di ultima generazione e dei suoi benefici sulle città e sull’inquinamento atmosferico, consentendo più facilmente la mobilità dolce rispetto ad altre forme e Gianluca Santilli, Fondatore e Presidente dell’Osservatorio sulla Bikeconomy, ovvero l’economia che ruota attorno alla bicicletta in termini di beneficio sull’ambiente, vantaggi per la salute nel settore sanitario, risparmio nell’uso del carburante e riduzione di inquinamento e rumore e riflessi sul PIL dei paesi. Si concentrerà invece sul tema della mobilità elettrica Daniele Invernizzi, Presidente Ev-now e Vice Presidente Tesla Owner Italia, pioniere dell’elettrico in Italia che mette a disposizione dei partecipanti lo Studio Mobile Tesla Model X Cangiante. Ci parlerà di innovazione Luca De Biase, Giornalista di fama internazionale, editore su il Sole 24 Ore e Nova24, nonché componente del gruppo di lavoro sui Big Data istituito dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca e co-fondatore di Italia StartUp. Infine il Comune di Verona, scelto da Volkswagen come città campione per la sperimentazione dell’elettrico e già attivo nel campo della micromobilità elettrica, ci racconta i primi risultati positivi e negativi raccolti.

Per maggiori informazioni sulla sede e gli orari della manifestazione consulta il sito dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena o la pagina facebook dedicata: MOVE Hackathon Ordine Ingegneri Forlì-Cesena.