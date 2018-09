Nata alle ceneri di un'azienda in crisi: cooperativa premiata come esempio di "Buona notizia"

La cooperativa Soles Tech di Forlì è stata premiata a Milano con il riconoscimento "Le economie della fiducia" da Corriere Buone Notizie. A ricevere il premio il presidente Vincenzo Bondi, intervistato da Elisabetta Soglio, responsabile dell'inserto del Corriere della Sera. Tra le buone notizie raccontate in questi mesi c’è stata infatti anche la storia di chi è riuscito a rialzarsi, grazie alla cooperazione, proprio come la cooperative forlivese Soles Tech.

La cooperativa è nata dalle ceneri di una azienda in crisi, rilevando i brevetti di tecniche innovative per operare in un mercato ad alta specializzazione del settore Costruzioni. La cooperativa opera interventi sollevamento di manufatti, di isolamento sismico e per la costruzione di serbatoi pensili. E’ stato uno dei primi esempi di workers buyout, ovvero di lavoro ricreato, realizzati con il supporto e la collaborazione della Confcooperative.