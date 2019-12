Natale, "I commercianti apprezzano gli sforzi del Comune". Cauto ottimismo per la corsa ai regali

"Le famiglie hanno ancora voglia di dedicarsi all’acquisto Natalizio". Il direttore di Confcommercio, Alberto Zattini, commenta così un'indagine effettuata dall'associazione di categoria su un campione di circa 50 imprese del comprensorio Forlivese. "Nonostante anche nel nostro territorio le famiglie risentano dell’effetto della crisi economica di questi anni e nonostante il clima di sfiducia sia sensibilmente aumentato, la percezione che hanno gli imprenditori intervistati è che il periodo di dicembre si confermerà il più importante dell’anno", sostiene Zattini.

La spesa media dei forlivesi, stimata, dovrebbe aggirarsi intorno ai 158 euro per persona confermando il livello dello scorso anno. Anche se in calo rispetto alle percentuali degli anni passati (nell’anno 2009 pari circa al 92%) l’83% dei forlivesi farà dei regali, nonostante il timore è che sia in calo la quota dei consumi nei negozi. "Se questi dati venissero confermati a consuntivo, si potrebbe riscontrare una sostanziale tenuta dei consumi rispetto allo scorso anno, anche se molto in flessione, circa il 30%, rispetto all’anno 2009", analizza Zattini.

Molti degli intervistati hanno dichiarato che una parte dei consumi natalizi potrebbe essere stata assorbita dal Black Friday: "in tanti hanno infatti lamentato che questa iniziativa è coincisa con una giornata troppo a ridosso del Natale e molti consumatori potrebbero aver approfittato delle tante offerte proposte sul mercato", spiega il direttore di Concommercio. Una percentuale del 49% degli intervistati spera di confermare gli incassi dello scorso anno mentre una percentuale di circa il 24% teme una flessione degli stessi. I fiduciosi, cioè coloro che sperano di migliorare i dati del 2018, sono circa il 27%.

Ad alzare il termometro dell'ottimismo le iniziative in centro per il Natale: "Le imprese forlivesi intervistate hanno dichiarato un grande apprezzamento per gli sforzi messi in campo dalla amministrazione. Particolarmente apprezzate sono state la sosta gratuita, tutti i pomeriggi per tutto il periodo Natalizio, e gli investimenti fatti in tema di animazione, addobbi e illuminazione Natalizie".

"La stragrande maggioranza degli intervistato auspica che i forlivesi apprezzino le tante offerte del nostro territorio - conclude Zattini -. l’offerta commerciale è sicuramente adeguata alle aspettative e le nostre città sono accoglienti e ricche di ogni tipologia di eventi. Insomma , ci sono tuti gli ingredienti necessari affinchè i forlivesi vivano il loro territorio".