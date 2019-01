Il Natale a Modigliana si è tinto ancora una volta con i colori della solidarietà, grazie all’impegno del locale Conad, che ha devoluto 532 euro a sostegno della sezione Auser del territorio. La cifra deriva dalla donazione di 10 centesimi per ogni scontrino uscito dalle casse del supermercato nel periodo dal 24 al 31 dicembre. La consegna ufficiale è avvenuta in occasione delle celebrazioni dell’Epifania, alla presenza del sindaco di Modigliana Valerio Roccalbegni, dei delegati Auser e dei soci Conad Daniele Laghi, Bruna Bambi e Alfredo Gardelli.

"Anche durante queste recenti festività natalizie abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza alle realtà del nostro territorio - commentano i soci Conad di Modigliana -. Lo scorso anno ci impegnammo per contribuire al ritorno in Pinacoteca di una importante tela del pittore Silvestro Lega; quest’anno la nostra attenzione si è rivolta a una realtà come Auser che opera a sostegno delle persone anziane e in difficoltà, con grande generosità e spirito di servizio verso la comunità. Ci riconosciamo in questi valori e da imprenditori del territorio li abbiamo voluti condividere, dando un aiuto che speriamo possa essere utile alle tante attività nelle quali quotidianamente l’associazione è impegnata da anni con i suoi volontari e il suo personale".