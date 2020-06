Nautica e yacht di lusso, Cantiere del Pardo acquisisce prestigioso brand olandese

Il Cantiere del Pardo annuncia l’acquisizione del brand olandese VanDutch. Per il cantiere forlivese si tratta del quarto marchio acquisito. "Questa prestigiosa acquisizione è un conseguimento di assoluto prestigio per entrambi i brand, che insieme realizzano una leadership unica nel mercato delle imbarcazioni di lusso, all’insegna dei tratti distintivi di lifestyle, design, qualità e performance, portando il concetto di yacht experience a un livello superiore", dichiara Fabio Planamente, ceo del Cantiere del Pardo.

“Con questa acquisizione il Cantiere del Pardo affianca VanDutch a Pardo Yachts e diventa così leader assoluto nel mondo dei luxury yacht, imbarcazioni che non conoscono compromessi in termini di eleganza e prestazioni - aggiunge Luigi Servidati, presidente del Cantiere del Pardo - la forza del brand olandese verrà ulteriormente esaltata dal know how, dall’esperienza e dall’alta qualità Made in Italy, punti di forza del nostro Cantiere".

La produzione di tutti i modelli VanDutch avrà luogo nella storica sede del Cantiere del Pardo, andando così ad incrementare l'attività del cantiere mercuriale. L'acquisizione potrebbe contribuire con altri 20-30 milioni di fatturato con sinergie importanti negli Usa. Nel 2021 è previsto il lancio di tre nuovi modelli.

