Nautica, Ferretti alla conquista dell'Asia: nuovo importante riconoscimento

Nuovo importante riconoscimento per Ferretti Yachts. L'azienda nautica forlivese ha ottenuto per il quinto anno consecutivo il premio “The Best Luxury Yacht Brand nel 2018”, assegnato durante la quattordicesima edizione di Hurun Best of the Best Awards, tenutasi lo scorso 24 gennaio a Shanghai nella prestigiosa cornice dell’hotel Ritz-Carlton Pudong. L’importante riconoscimento conferma Ferretti Yachts come marchio leader della nautica di lusso in Asia. Il premio è il risultato del sondaggio Best of the Best Luxury Consumer Preference, curato dall’autorevole magazine cinese di business e lifestyle Hurun Report (che dal 1999 stila la lista delle personalità più facoltose della Cina). L’indagine, realizzata in 20 città diverse coinvolgendo oltre 463 personalità di spicco, è un punto di riferimento fondamentale per chi voglia conoscere i brand più affermati e riconosciuti, le abitudini di consumo e le tendenze di vita dei cittadini cinesi più selettivi e influenti.