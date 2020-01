Nautica, Ferretti inaugura il 2020 con due anteprime mondiali al "Boot" di Düsseldorf

Innovazione e avanguardia nautica. Sono le parole chiave con cui Ferretti Group si presenta al "Boot 2020", il più importante appuntamento nautico europeo della stagione invernale, in programma a Düsseldorf fino a domenica prossima. Sei gli yacht esposti, tra cui spiccano le due le première (il nuovo Pershing 7X della ‘X Generation’ svelato in anteprima mondiale, e il Riva Dolceriva, che debutta per la prima volta sul mercato tedesco). La manifestazione è stata anche l’occasione per annunciare ben sei novità progettuali, che segnano l'ingresso del Gruppo in due nuovi segmenti di mercato ad alta potenzialità: l'outboard e il sailing.

L'avvocato Alberto Galassi, amministratore Delegato di Ferretti Group ha parlato degli oltre 200 milioni di euro investiti negli ultimi 4 anni, che hanno generato il 90% dei ricavi del 2018, soprattutto grazie all'apporto dei nuovi prodotti. Il trend positivo si conferma anche nel 2019 con un order intake pari a 691 milioni di Euro, +20% rispetto al 2018 quando l'order intake era stato di 574 milioni di euro. "I nuovi concept confermano la determinazione di Ferretti Group nell’affrontare inedite e strategiche sfide - ha evidenziato Galassi -. La nuova gamma “TØ project” di Pershing ridefinisce i confini del segmento di mercato tra i 25 e i 40 metri; i nuovi Ferretti Yachts 500 e Ferretti Yachts 1000 sono lo spartiacque della nuova era del brand, che avrà nel Ferretti Yachts 1000 la nuova ammiraglia. Anche Riva amplierà la flotta con l’innovativo 88’ Folgore e Wally esplorerà il mondo delle propulsioni outboard con 48 Wallytender X". Al fianco delle première Pershing 7X e Riva Dolceriva, sono stati esposti anche il Ferretti Yachts 670 e Ferretti Yachts 780, il Riva 90’ Argo e il 48’ Wallytender