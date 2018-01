Nautica, il 2018 inizia con una serie di riconoscimenti per Ferretti

Il 2018 inizia con un prestigioso riconoscimento per Ferretti Yachts, consolidandosi in Asia. Custom Line 120’ e Ferretti Yachts 920 hanno trionfato ai Christofle Yacht Style Awards, durante la prima edizione del Phuket RendezVous, la manifestazione destinata a diventare un punto di riferimento per il mercato nautico asiatico e internazionale. Nato per festeggiare il decimo anniversario di "Yacht Style", rivista internazionale di settore, il premio vuole celebrare le eccellenze della nautica mondiale. La cerimonia di consegna ha avuto luogo lo scorso 4 gennaio nell’affascinante cornice della Phuket Boat Lagoon, dove Custom Line 120’ si è aggiudicato il premio di “Best International Motor Yacht New Release”. Vittoria nella categoria “Best Exterior Styling” per Ferretti Yachts 920, pronto al debutto mondiale al Boot di Düsseldorf dal 20 al 28 gennaio.