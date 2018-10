Nel segno della tradizione: coppia di giovani rilancia lo storico ristorante sul balcone della Romagna

Dopo quasi un anno di chiusura, lunedì riapre i battenti la "Locanda della Fortuna" di Bertinoro, negli storici ambienti della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Frangipane 1 a Bertinoro. La gestione è affidata alle giovani mani di Stefano Urbano e Francesca Tramonti. "Questo locale, da un ventennio a questa parte, si è fatto conoscere per l’ospitalità, per il fantastico panorama della sua terrazza sulla Romagna e per l’ottimo rapporto prezzo-qualità delle sue proposte culinarie - afferma il presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, Furio Maltoni -. E’ proprio da queste basi vuole ripartire la nuova gestione affidata a una giovane coppia piena di entusiasmo".

"La cucina rimarrà legata alla tradizione romagnola senza lasciarsi trascinare da sperimentazioni modaiole da reality show che spesso svuotano il portafogli senza riempire lo stomaco - continua Maltoni -. Non è stato facile ripartire celermente dopo l’improvviso abbandono della vecchia gestione. La creazione della locanda, ormai venticinque anni fa, è stata fondamentale per la Società Operaia. Grazie all’impegno dei consiglieri e della gestione, attraverso l’affitto dei locali, abbiamo potuto chiedere finanziamenti per tenere in piedi e migliorare nel corso degli anni l’immobile, fare sopravvivere un sodalizio che resiste dalla fine del 1800, e portare avanti piccole iniziative di solidarietà".

"Ci auguriamo che con la nuova gestione si possa riprendere un discorso virtuoso per la Società Operaia, per la Locanda della Fortuna e soprattutto per i suoi avventori che potranno finalmente riappropriarsi di un luogo significativo di Bertinoro", conclude Maltoni.