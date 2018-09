Nella sede della Camera di Commercio la 15esima "Festa provinciale del Condominio"

Per festeggiare la 15esima edizione della Festa provinciale del condominio, come ogni anno promossa dalla Confedilizia Forlì-Cesena, è stato scelto quest'anno il tema del “Catasto regionale degli impianti termici”. Dopo i saluti iniziali del presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli, la lezione sul tema scelto sarà tenuta da Matteo Casadei, ingegnere della ditta forlivese “Casadei & Pellizzaro”. Casadei spiega che “durante l'incontro verrà riassunto il percorso che ha portato dal DPR 74/13 all'attivazione del Catasto regionale degli impianti termici”. Il presidente Caselli sottolinea che “come sempre il nostro intento è quello di offrire utili informazioni, in questo caso per i proprietari/conduttori illustrando loro il quadro delle regole generali e dei loro obblighi in materia di impianti termici”. L'incontro sarà inoltre valido come lezione dell'ottavo corso per amministratori di condominio che “Confedilizia Forlì-Cesena - sottolinea Caselli - sta portando avanti, così come ogni anno, con grande impegno e professionalità”. L’evento è gratuito. Per i posti, attualmente ancora disponibili, è possibile prenotare tramite email apeforli@gmail.com o Sms 342.4152188 o Fax 0543.376056