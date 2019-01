Neo imprese artigiane e commerciali: prorogati gli incentivi "anti-tasse"

L'amministrazione comunale di Forlì informa che è stato prorogato il termine per la presentazione della domanda di accesso al Fondo di incentivo al consolidamento delle imprese artigiane e commerciali di recente formazione. La documentazione è consultabile sul sito www.comune.forli.fc.it e prevede la possibilità di avanzare richiesta entro il 30 aprile e comunque sino all’esaurimento delle risorse approvate.

Possono accedere al Fondo tutte le imprese artigiane e commerciali di recente costituzione che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale di Forlì, che siano attive alla data di presentazione della domanda di contributo, che siano iscritte all’Albo delle imprese artigiane (se imprese artigiane) o al Registro Imprese della Camera di Commercio (se imprese commerciali) nel corso dell’anno 2018.

L’ammontare del contributo riconoscibile a ciascuna impresa è commisurato all’onere dalla stessa sostenuto per il pagamento dei tributi locali, ovvero, Imu, Tasi, Tari, Cosap e imposta sulla pubblicità, dovuti per il 2018, sempreché correlati allo svolgimento della propria attività e regolarmente documentati. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sviluppo Economico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o telefonicamente a Maria Teresa Babacci (segreteria del Servizio Sviluppo Economico), telefono 0543.712201, o a Piero Ghetti (Funzionario Servizio Sviluppo Economico), telefono 0543.712428.