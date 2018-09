Storico negozio di elettronica festeggia i 30 anni: "Resistiamo all'online grazie al servizio al cliente"

Per la val Bidente è ormai un punto di riferimento per quanto concerne gli acquisti di elettronica di consumo, telefonia e grandi elettrodomestici. Sarà un intenso sabato 29 settembre, tra l'altro giorno del patrono del paese San Michele, quello che si appresta a vivere "Nonsololuce" di Civitella, lo storico negozio che proprio questa settimana festeggia i 30 anni di attività.

Nato nel 1988 da un'idea dei fratelli Vanni e Massimo Cappelli, in due sedi distinte a Civitella e Galeata, i negozi confluirono poi nell'unica grande superficie sulla Bidentina alle porte di Civitella, che in quel tratto prende il nome di via Gramsci. E dopo 30 anni è ancora la stessa famiglia alla guida dell'attività, recentemente rafforzata dall'ingresso in società dei figli dei fondatori: Nico e Andrea Cappelli.

"In un mondo che cambia alla velocità della luce, quello dell'elettronica di consumo , esserci da 30 anni - dice uno dei soci, il santasofiese Danilo Di Tante - significa essere stati in grado di rispondere con plasticità e rapidità alle mutevoli richieste del mercato. Per continuare a crescere in un periodo di profonda crisi per molte altre insegne, incalzate dal commercio online e da una concorrenza spietata, il sodalizio con Unieuro è stato cruciale, anche se da sempre amiamo pensare che la nostra vera arma in più, sia un servizio al cliente ed una competenza che sono quantomeno difficili da trovare altrove"

Il trentennale sarà celebrato nella sede di via Gramsci 15 a Civitella, con un rinfresco dove amici e clienti potranno brindare al traguardo raggiunto. I festeggiamenti daranno inoltre inizio ad uno speciale volantino promozionale con centinaia di articoli a prezzi scontati.