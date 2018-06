Normativa sulla privacy: a grande richiesta nuovi seminari di Cna

Oltre 300 imprese hanno partecipato nelle settimane scorse ai seminari gratuiti sulla nuova normativa privacy promossi da Cna Forlì-Cesena, che hanno sempre registrato il tutto esaurito. Per questo, a grande richiesta, Cna organizza un incontro per giovedì, alle 14.30 nella sede Cna di Forlì, in via Pelacano 29, con gli esperti della sua Area Ict. Scopo principale è aiutare le imprese nella compilazione di una check list per avere maggior consapevolezza sull’importanza del GDPR (General Data Protection Regulation) e su ciò che occorre fare per essere adeguati. Aziende e professionisti necessitano di interventi programmati nel tempo e calibrati in funzione della propria struttura organizzativa. Per chi non si adegua alla normativa, sono previste sanzioni fino al 4% del fatturato mondiale annuo o fino a 20 milioni di euro. Chi fosse impossibilitato a partecipare al seminario, potrà recuperare martedì 12 giugno, sempre alle ore 14.30, nella sede Cna di Cesena, in piazza L. Sciascia 224; oppure lunedì 18 giugno a Savignano sul Rubicone, alle ore 15, nella sala Galeffi del Comune, in piazza Borghesi 9.