Aeroporto, la società: "Pronti ad ospitare voli. Primavera 2020 per l'apertura". Intanto bolidi in pista

Primavera 2020. Filtra ottimismo da FA, la società che si è aggiudicata la concessione di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Forlì. C'è da risolvere il nodo del servizio anti-incendio, telenovela dell'estate forlivese. Prima della fine del governo a conduzione Lega-M5S, l'ex sottosegretario del Ministero dell'Interno Stefano Candiani, ha avuto un colloquio col sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, informando come "la procedura per l'inserimento dell'aeroporto di Forlì negli scali della tabella A fosse partita.

L'inserimento nella 'Tabella A' significa la qualifica di aeroporto di rilevanza nazionale, dove è quindi lo Stato a fornire il personale dei vigili del fuoco per il servizio anti-incendio. In un rimpallo tra Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture, tuttavia, questa qualifica non era ancora arrivata e non è prevista di conseguenza la dotazione dei pompieri, che FA dovrebbe pagarsi da sola, per un costo di circa tre milioni di euro l'anno, se volesse partire con l'operatività dello scalo.

Attraverso una nota, Forlì Airport comunica che vi sono stati "colloqui con gli enti di stato, tra i quali i Vigili del Fuoco con cui sono stati avviati proficui incontri collaborativi nelle scorse settimane". Incontri che, si legge nella nota, "portano FA srl ad essere ottimista per l’apertura del Ridolfi nella Primavera del 2020, verso la fine di marzo in concomitanza con l’inizio della stagione estiva". E per dimostrare "quanto le infrastrutture dell’aeroporto siano in perfette condizioni e già pronte per ospitare i voli", il Ridolfi ha ospitato sabato il ‘Tesla Drag Race’.

Si tratta di gare di accelerazione e distanza in stile drag race tra vetture Tesla e auto dalle grandi prestazioni come Lamborghini, Ferrari, Bugatti e McLaren. Un contest organizzato da Matteo Valenza, Youtuber e influencer di Tesla, in collaborazione con Momit, azienda leader nell’information technology che fornisce a FA srl i servizi cloud. La giornata di gara non era aperta al pubblico, ma riservata esclusivamente ai proprietari delle vetture partecipanti.