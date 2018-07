Nuova creatura in casa 'Ferretti': la quinta 'Navetta 33' è per un armatore nordamericano

La “Superyacht Yard” di Ferretti Group di Ancona ha ospitato recentemente il varo della quinta unità di Navetta 33, destinata a un armatore nordamericano che dopo una crociera con la famiglia sulle acque del Mediterraneo rientrerà in America, uno dei mercati di riferimento per 'Custom Line'. Il varo della quinta unità di Navetta 33 si inserisce in un periodo di grande vitalità e dinamismo per Custom Line, che nell’arco di un mese ha visto scendere in mare la quinta unità di Navetta 33, e la prima unità di Navetta 42, primo mega yacht del marchio a superare le 300 GT. Polo navale d’eccellenza a livello europeo, la Superyacht Yard Ferretti Group di Ancona ha fatto da cornice all’evento: in questo cantiere vengono prodotti i super e mega yacht in acciaio e alluminio a marchio CRN, Riva e Pershing, insieme all’intera flotta in composito di Custom Line.