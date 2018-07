Nuova gestione dei rifiuti, incontro formativo con Confartigianato

A partire dalle 17.30 nella sede dell'Associazione in viale Oriani 1, sarà realizzato un approfondimento sul nuovo modello di gestione della raccolta e tariffazione dei rifiuti solidi urbani. Spiega Alberto Camporesi, responsabile Ambiente e Sicurezza di Confartigianato e moderatore dell'incontro: “Si inaugura un innovativo percorso di cambiamento che interessa le famiglie, ma soprattutto le imprese. Gli esperti ci illustreranno i dettagli, spiegando che il sistema si basa su un concetto di green economy e quindi di economia circolare, per la quale un bene prima è utilizzato, successivamente diventa rifiuto e, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere uno scarto, per trovare nuovo impiego come materia secondaria per la produzione di un nuovo bene.” Introdotti dal presidente della Società di Servizi di Confartigianato Alvaro Ravaglioli, gli interventi saranno a cura di Paolo Contò direttore Alea Ambiente e di Andrea Castronovo e Massimo Mosconi del Servizio Imprese di Alea Ambiente.

Conclude Camporesi: "E' un'innovazione chiave per la salute e l'ambiente. Vogliamo valutare quali saranno le ricadute per gli utenti, e soprattutto per le aziende, in termini di aggravio di tempo e di impegno per la gestione del rifiuto e di costi legati al trattamento dei materiali. Consapevoli che il riutilizzo delle materie è uno dei temi chiave per lo sviluppo di un'economia sostenibile.”